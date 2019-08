Ryanair-Piloten dürfen nur in Großbritannien streiken

In der Diskussion um zwei ab Donnerstag geplante Streiks der Ryanair-Piloten hat es unterschiedliche Entscheidungen aus Großbritannien und Irland gegeben. Während die britische Justiz am Mittwoch den Streik in Großbritannien erlaubte, untersagte die irische Justiz den für Irland geplanten Streik. In Portugal streikt das Ryanair Kabinenpersonal zwar, dortige Regeln machen den Streik aber zahnlos.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI In Irland darf nicht gestreikt werden