Ryanair-Piloten in Irland kündigen zweitägigen Streik an

Die irischen Piloten der Billigfluggesellschaft Ryanair wollen in der kommenden Woche für 48 Stunden die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Forsa kündigte am Mittwoch Streiks für den 22. und 23. August an. Die Piloten fordern demnach mehr Gehalt sowie bessere Arbeitsbedingungen. Die Ryanair-Piloten in Großbritannien hatten vor einer Woche ebenfalls mehrtägige Streiks angekündigt.

SN/APA (dpa)/Marcel Kusch Ryanair muss mit Streiks in den kommenden Wochen rechnen