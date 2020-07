SAP will Qualtrics in den USA an Börse bringen

Der deutsche Softwareriese SAP will Qualtrics in den USA an die Börse bringen. SAP wolle Mehrheitsaktionär bleiben, teilte der DAX-Konzern am Sonntagabend mit. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Konditionen wie auch Zeitplan des Börsendebüts seien noch offen und abhängig vom Marktumfeld.

SN/APA/dpa/Uwe Anspach Firmenlogo des Softwarekonzerns SAP