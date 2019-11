Saudi-Arabien gibt Startschuss für Börsengang von Aramco

Der saudi-arabische Ölriese Saudi Aramco hat grünes Licht für den bereits seit längerem anvisierten Gang an die Börse erhalten. Die nationale Aufsichtsbehörde genehmigte am Sonntag den Antrag des Staatskonzerns für eine Notierung am heimischen Aktienmarkt. Ein konkreter Zeitplan wurde nicht genannt. Zunächst sollen Insidern zufolge ein bis zwei Prozent der Anteile platziert werden.

SN/APA (AFP)/HASSAN AMMAR Ölgigant Aramco geht demnächst an die Börse