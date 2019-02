Saudi-Arabien hält trotz Trump-Kritik an Förderkürzung fest

Saudi-Arabien hat sich als führendes OPEC-Land für eine Fortsetzung der beschlossenen Förderkürzung ausgesprochen. Es sei notwendig, die moderatere Ölproduktion in der zweiten Jahreshälfte fortzusetzen, sagte der saudische Energieminister Khalid Al-Falih am Mittwoch in Riad. Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump die Förderpolitik der Organisation erdölexportierender Länder abermals kritisiert.

/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Trump hatte die Förderpolitik kritisiert