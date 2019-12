Saudi Aramco startet Börsenhandel am kommenden Donnerstag

Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco wird seine ersten Schritte auf dem Börsenparkett in der kommenden Woche am Donnerstag machen. Am 12. Dezember werden die Aktien des Unternehmens erstmals an der Tadawul-Wertpapierbörse in Riad gehandelt, verlautete am Donnerstagabend aus mit dem Vorgang vertrauten Quellen. Demnach will Aramco die Papiere zum Startpreis von 32 Rial (7,7 Euro) veräußern.

SN/APA (AFP)/- Ab Donnerstag kann mit Aramco-Aktien gehandelt werden