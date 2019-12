Saudi Aramco startet Börsenhandel am kommenden Mittwoch

Der mit Spannung erwartete Börsengang des saudiarabischen Ölkonzerns Saudi Aramco soll am Mittwoch über die Bühne gehen. Der Handel in Riad beginne am 11. Dezember, teilte die Wertpapierbörse Tadawul am Freitag mit. Mit einem Volumen von 25,6 Milliarden Dollar (23,08 Mrd. Euro) wäre die Emission der größte Börsengang aller Zeiten.

Ab Donnerstag kann mit Aramco-Aktien gehandelt werden