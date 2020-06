Schadenersatzklage gegen Wirecard-Prüfer EY

Die Anwaltskanzlei Tilp hat ihre Schadenersatzklage gegen Wirecard auf den Wirtschaftsprüfer Ernst & Young (EY) und frühere Vorstände des zusammengebrochenen Zahlungsabwicklers ausgeweitet. "Vom zumindest bedingt vorsätzlichen Verhalten der neuen Beklagten sind wir überzeugt", erklärte Rechtsanwalt Andreas Tilp am Dienstag. Indes stellt sich die US-Tochter von Wirecard zum Verkauf.

Neben EY, die jahrelang die Bilanzen von Wirecard geprüft haben, verklagen die Anwälte Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, ein Österreicher, den ehemaligen Vorstand Jan Marsalek, ebenfalls ein Österreicher, sowie den noch amtierenden Finanzchef Alexander von Knoop. Tilp hatte bereits Mitte Mai - lange vor der Insolvenz von Wirecard - am Landgericht München Klage gegen den Konzern eingereicht und ein Musterverfahren beantragt.

Mehr als 30.000 Anleger hätten sich bereits an die Tübinger Anwaltskanzlei gewandt, die auch gegen den Autobauer VW wegen des Dieselskandals juristisch vorgeht. Bei einem Musterverfahren handelt es sich um eine Art Sammelklage, bei der einer im Namen von vielen klagt.

Wirecard hatte eingeräumt, dass in der Bilanz 1,9 Milliarden Euro fehlen und wenige Tage später Insolvenz angemeldet. Die Abschlussprüfer von EY hatten den Ball ins Rollen gebracht, weil sie bei der Durchsicht von Dokumenten für die Bilanz 2019 auf Unregelmäßigkeiten gestoßen waren. Den Wirtschaftsprüfern wird aber vorgeworfen, nicht schon früher Alarm geschlagen zu haben - sie prüfen die Wirecard-Bilanzen seit vielen Jahren.

Unterdessen stellt sich die US-Tochter Wirecard North America zum Verkauf, wie das US-Unternehmen in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Eine Investmentbank koordiniere den Prozess. Die US-Amerikaner betonen ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit von dem angeschlagenen Konzern. "Wirecard North America ist eine selbsttragende Einheit, die weitgehend autonom von Wirecard ist." Wirecard war erst 2016 mit der Übernahme einer Prepaid-Kreditkartenfirma von der Bad Bank der US-Großbank Citigroup in den US-Markt eingestiegen. Sie war früher unter dem Namen Citi Prepaid Card Services bekannt.

In Singapur prüft Wirecard nach Angaben der dortigen Zentralbank, ob die Weiterführung der Geschäfte in dem Land möglich ist. Kreditkartenzahlungen bei Händlern, die die Dienstleistungen von Wirecard in Anspruch genommen hätten, sowie die Nutzung von Prepaid-Karten, die von Wirecard herausgegeben werden, seien betroffen, wenn das Unternehmen den Betrieb in Singapur einstelle, erklärte die Zentralbank. Die Einheiten des Konzerns hätten jedoch sichergestellt, dass Kundengelder auf getrennten Konten bei Banken in Singapur seien.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.