Scholz kritisiert Wirtschaftsprüfer von Wirecard

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht die Verantwortung für die späte Aufdeckung des Wirecard-Skandals in erster Linie bei den mit dem Geldinstitut befassten Wirtschaftsprüfern. "Es ist schwer begreifbar, warum es ihnen nicht gelungen ist, das aufzudecken", sagte Scholz am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler In einem U-Ausschuss wäre wohl auch Scholz geladen