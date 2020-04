Schon über zehn Millionen Franzosen in Kurzarbeit

In Frankreich steigt die Zahl der Kurzarbeiter in der Coronakrise weiter an. Derzeit seien mehr als zehn Millionen Franzosen auf Kurzarbeit angewiesen, sagte Arbeitsministerin Muriel Penicaud am Mittwoch dem Sender BFM Business. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft sei betroffen. Penicaud bezifferte die Zahl der Kurzarbeiter aktuell auf 10,2 Millionen.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Frankreichs Arbeitsministerin Muriel Penicaud