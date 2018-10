Schützenhilfe für Multis gegen den Handel

Das EU-Parlament will Bauern gegen unfaire Handelspraktiken von großen Supermarktketten schützen. Rewe, Spar, Carrefour & Co. sehen sich ungerecht behandelt und hoffen auf Unterstützung von Österreichs Ratsvorsitz.

Gemeinhin gelten die großen Handelsketten als sehr mächtig. Aus Sicht von Rewe, Spar, Coop oder Carrefour ist ihre Macht aber nichts im Vergleich zu jener von riesigen Nahrungsmittelkonzernen wie Nestlé oder Unilever. Die sind, gemessen an der Börsenkapitalisierung oder am Profit, oft zehn Mal so groß und ertragreich wie die Händler. Warum der Größenunterschied derzeit so betont wird? Das EU-Parlament hat am Montagabend die Weichen für strengere Regeln gegen unfaire Handelspraktiken von Supermarktketten gestellt. Die, so sehen es die Supermarktbetreiber, schützen die großen Multis und nicht wie ursprünglich geplant die Bauern.