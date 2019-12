Schuldspruch für Sanader und MOL-Chef in Schmiergeldaffäre

In Kroatien wurden in der Schmiergeldaffäre um den ungarischen Mineralölkonzern MOL der kroatische Ex-Premier Ivo Sanader und MOL-Chef Zsolt Hernadi wegen Bestechung schuldig gesprochen. Das Landesgericht in Zagreb verurteilte am Montag Sanader zu sechs Jahre Haft. Hernadi, gegen den in Abwesenheit verhandelt wurde, bekam zwei Jahre Haft, berichteten die Medien. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA (AFP/Archiv)/STR Sanader ist für den Behörden kein unbeschriebenes Blatt