Schwedische Gewerkschaft bestreikt Tesla-Zulieferer

Der Konflikt zwischen der schwedischen Gewerkschaft IF Metall und dem US-Elektroautobauer Tesla weitet sich aus. Etwa 50 Mitarbeiter des Tesla-Zulieferers Hydro Extrusions legten nach Gewerkschaftsangaben am Freitag ihre Arbeit bis auf weiteres nieder oder wurden in anderen Abteilungen eingesetzt.

BILD: SN/APA/AFP/JOSH EDELSON Tesla-Fabriksparkplatz in Kalifornien

"Sie liefern Teile an das Tesla-Werk bei Berlin, und wir hoffen, dass sie zurück an den Verhandlungstisch kommen, wenn die Produktion gestört wird", sagte der zuständige Gewerkschaftsunterhändler Veli-Pekka Saikkala. Hydro Extrusions ist eine Tochter des norwegischen Aluminium- und Energiekonzerns Hydro. Das Unternehmen ist nach Gewerkschaftsangaben der einzige Tesla-Lieferant für bestimmte Aluminiumteile in Europa. Die Gewerkschaft kämpft für einen Tarifvertrag für die ungefähr 130 Tesla-Mechaniker in Schweden. Die Mechaniker streiken bereits seit dem 27. Oktober und werden inzwischen von mehreren anderen Branchen mit Solidaritätsstreiks unterstützt. Tesla antwortete nicht auf mehrere Bitten um Stellungnahme. Das Unternehmen lehnt Tarifverträge ab und verweist darauf, dass Tesla bessere Bedingungen biete als das, was die Gewerkschaft forderte.