Seit 16 Monaten US-Einreiseverbot: Deutsche Wirtschaft protestiert

Während Europa Amerikaner einreisen lässt, bleiben die Grenzen der USA dicht. Der Protest der Wirtschaft gegen die Einreisesperre wächst.

Wenn Mark Tomkins, der Chef der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in Chicago, morgens in sein Büro kommt, ahnt er schon, was auf ihn wartet: ein E-Mail eines weiteren Mitgliedsunternehmens, das Schwierigkeiten mit der Einreise hat. "Das ist das Thema Nummer eins für unsere Unternehmen", sagt Tomkins.

Auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es ähnlich aus. Zehn bis zwölf Anfragen und Beschwerden zu den rigiden Einreisebeschränkungen der USA muss das Team um Außenwirtschafts-Chef Ulrich Ackermann beim Verband Deutscher Maschinen- und ...