"Shrinkflation!" - Supermarkt warnt vor Teuerung

Carrefour: "Das Gewicht dieses Produktes hat sich verringert."

Die französische Supermarktkette Carrefour will mit Aufklebern auf Lebensmitteln vor versteckten Preiserhöhungen warnen. "Shrinkflation, das Gewicht dieses Produktes hat sich verringert und der Preis unseres Lieferanten ist gestiegen", steht auf Pickerln, die Carrefour etwa auf Packungen mit Kaffee, Chips, Mayonnaise und Eistee anbringen will, teilte das Unternehmen mit. Die versteckten Preiserhöhungen lägen zwischen 8 und 40 Prozent. "Wir setzen uns dafür ein, den Preis neu zu verhandeln", heißt es auf dem Sticker. Carrefour greift damit einem Gesetzesentwurf vor, mit dem die Regierung die Industrie verpflichten will, deutlich auf Produkten anzuzeigen, wenn sich bei gleicher Packung der Inhalt verringert. Manchmal steigt sogar noch der Preis - eine Praxis, die Wirtschaftsminister Bruno Le Maire "skandalös" nennt.