Siemens-Chef sagte Reise nach Saudi-Arabien ab

Siemens-Chef Joe Kaeser verzichtet nach dem unaufgeklärten Tod des Journalisten Jamal Khashoggi auf seine geplante Reise nach Saudi-Arabien. Kaeser teilte am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, er ziehe seine Zusage für eine Investorenkonferenz in dem Königreich in dieser Woche zurück. Auch andere Größen aus Politik und Wirtschaft machen einen Bogen um das Treffen.

SN/APA (dpa/Archiv)/Peter Kneffel Joe Kaeser macht Bogen um das Treffen