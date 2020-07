Siemens macht Homeoffice für 140.000 Mitarbeiter möglich

Siemens will auch nach der Coronapandemie stark auf mobiles Arbeiten setzen und Homeoffice für 140.000 Mitarbeiter ermöglichen. Ein Vorstandsbeschluss soll es im Konzern zum weltweiten Standard machen, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeiter künftig an zwei bis drei Tagen pro Woche nicht mehr ins Büro oder ins Werk müssen, wie Siemens am Donnerstag mitteilte.

Siemens macht Homeoffice zur Regel