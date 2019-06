Siemens streicht in Energiesparte weitere 2.700 Jobs

Siemens streicht in der Energiesparte weitere 2.700 Arbeitsplätze. Davon entfallen 1.400 auf Deutschland, teilte der deutsche Industriekonzern am Dienstag mit. Bei Siemens Österreich rechnet man nicht mit großen Auswirkungen, jedenfalls würden sie unter der normalen Fluktuation bleiben, sagte ein Sprecher am Dienstagnachmittag zur APA. Man sei in laufenden Gesprächen mit dem Betriebsrat.

