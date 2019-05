Signa verkauft Kika-Filialen in Osteuropa an XXXLutz

Vor einem Jahr kaufte Investor Rene Benko mit seiner Signa-Gruppe die Möbelkette Kika/Leiner. Jetzt gehen 22 Filialen an einen Mitbewerber.

Nach der Übernahme von Kika/Leiner durch die Signa-Gruppe rund um den Tiroler Investor Rene Benko im Sommer 2018, verkauft Signa nun 22 Kika-Standorte in Osteuropa an den Mitbewerber XXXLutz. Über den Kaufpreis wurde keine Angabe gemacht. Die Wettbewerbshüter müssen den Deal noch freigeben.

Die Kika-Standorte befinden sich in Ungarn, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Der Verkauf umfasse das operative Handelsgeschäft mit 1.500 Mitarbeitern und die 22 Immobilien, teilten beide Unternehmen am Freitag in Aussendungen mit. Signa will mit dem Verkaufserlös den Modernisierungskurs von Kika/Leiner forcieren.

"Die 22 zusätzlichen Einrichtungshäuser ergänzen unser bestehendes Filialnetz in den vier Ländern perfekt", erklärte XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger.

Neun Filialen befinden sich in Tschechien, fünf in der Slowakei, sechs in Ungarn und zwei in Rumänien. Der Umsatz der XXXLutz Gruppe steigt mit der Übernahme auf 4,65 Mrd. Euro, die Mitarbeiteranzahl beträgt nunmehr mehr als 23.000. Die Filialanzahl erhöht sich auf über 300. Die Gruppe ist nun in Österreich, Deutschland, Schweiz, Schweden, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und Serbien aktiv. Noch heuer soll der Markteintritt in Polen erfolgen.

Die XXXLutz-Gruppe betreibt bereits 14 Onlineshops unter den Marken XXXLutz, Möbelix und Mömax in acht Ländern. Durch die Zukäufe werden zumindest zwei weitere Onlineshops in der Slowakei und in Ungarn entstehen. "Wir sehen die großen Vorteile, die durch die Verschmelzung von stationär und online, für unsere Kunden entstehen", sagt Saliger. Der nächste Schritt sei die Entwicklung eines "Showrooms beziehungsweise eines Innenstadt-Konzeptes". Die erste Testfiliale dazu wurde bereits im April 2019 in der Slowakei eröffnet.





Quelle: APA