Silber mit Sechsjahreshoch, Gold auf Höchststand seit 2011

Gold und Silber werden in der Coronakrise unter Anlegern immer beliebter. Die Preise der Edelmetalle legen deshalb stark zu. Am Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Silber erstmals seit mehreren Jahren über die runde Marke von 20 US-Dollar (17,5 Euro). In der Spitze wurden 21,19 Dollar erreicht. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2014.

SN/APA (AFP)/JOEL SAGET Silber und Gold profitieren von der Coronakrise