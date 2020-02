Simulatortraining bei Boeing-737-MAX-Neuzulassung Pflicht

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat sich jüngst für eine verpflichtende Simulatorausbildung für Piloten vor der Wiederaufnahme der 737 MAX in den Flugbetrieb ausgesprochen. Die Ankündigung sei "eine große Erleichterung" für Transport Canada, sagte David Turnbull, Direktor von Kanadas Flugregulierungsbehörde, bei einer Anhörung des Regierungsausschusses in Ottawa zur Flugzeugzertifizierung am Dienstag.

SN/APA (AFP/GETTY)/SCOTT OLSON Boeing hatte zuvor nur eine computergestützte Ausbildung vorgesehen