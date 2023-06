So will Europa die KI regeln

Selbst den Entwicklern künstlicher Intelligenz ist die Technologie unheimlich. Lässt sie sich durch ein Gesetz im Zaum halten?

Roboter, die lernen und immer perfekter werden, bis sie als "Maschinenwesen" besser funktionieren als ihre menschlichen Erfinder und sich schließlich gegen diese wenden. Die Science-Fiction-Literatur kennt viele solcher Erzählungen. Können sie Realität werden?

Die Europäische Union will das verhindern - mittels Gesetz, genauer gesagt einer Verordnung, die, wenn sie erst einmal in Kraft ist, in allen 27 EU-Staaten befolgt werden muss. Am Mittwoch beschloss das EU-Parlament seine Position zu einem solchen Gesetz über die Anwendungsbereiche künstlicher Intelligenz (KI). ...