Sodastream soll künftig für Pepsi sprudeln

Der US-Getränkeriese PepsiCo will mit der Übernahme des israelischen Sprudelgeräte-Herstellers Sodastream eine Alternative zum schwächelnden Hauptgeschäft mit zuckerhaltigen Softdrinks erschließen. Pepsi bietet 144 Dollar (126,4 Euro) je Aktie in bar, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Damit würde sich insgesamt ein Kaufpreis von etwa 3,2 Mrd. Dollar (etwa 2,8 Mrd. Euro) ergeben.

SN/AP