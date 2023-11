SpaceX liebäugelt mit Starlink-Börsengang Ende 2024

Der US-Konzern SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk fasst einem Agenturbericht zufolge einen Börsengang seines Satelliteninternetdienstes ins Auge. Starlink könnte bereits Ende 2024 aufs Parkett gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. SpaceX habe die Vermögenswerte der Sparte in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft verlagert, die dann im Rahmen des Börsengangs ausgegliedert werden würde.

Die Notierung könnte sich aber auch bis 2025 verzögern, hieß es in der Bloomberg-Meldung. Konzernchef Musk dementierte den Bericht hingegen und bezeichnete ihn in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) als falsch. Zuvor hatte der Milliardär gesagt, dass er Starlink an die Börse bringen wolle, sobald das Umsatzwachstum und der Cashflow gleichmäßig und vorhersehbar werden. Anfang November hat Starlink Musk zufolge den Break-Even beim Cashflow erreicht.