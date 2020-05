Spanien kündigt Grenzöffnung für Touristen an

Der Corona-Hotspot Spanien will erst im Juli seine Grenzen für ausländische Touristen öffnen. "Ab Juli wird der Empfang ausländischer Touristen unter sicheren Bedingungen wieder aufgenommen werden", sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag in einer Rede an die Nation.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Die spanischen Strände gehören auch im Juni noch den Einheimischen