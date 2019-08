Spanische Ryanair-Flugbegleiter planen Streiks im September

Der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair droht ein Streik in Spanien. Die Gewerkschaft der Flugbegleiter kündigte am Mittwoch Arbeitsniederlegungen an zehn Tagen im September an, wenn Ryanair an seinen Plänen festhält, mehrere Basen in dem Land zu schließen. Ein Sprecher der Gewerkschaft SITCPLA erklärte, man sei offen für eine Mediation mit Hilfe der spanischen Arbeitsagentur SIMA.

SN/APA (dpa)/Marcel Kusch Bei Ryanair drohen die nächsten Streiks