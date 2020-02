Die Einschränkungen, die das Coronavirus in der Produktion in chinesischen Werken mit sich bringt, beleben die Debatte über die Verlässlichkeit und die Abhängigkeit von Zulieferern rund um den Globus.

In weiten Teilen Chinas wurde nach Ablauf der verlängerten Ferien am Montag zwar die Arbeit wieder aufgenommen, aber von einem Normalzustand ist man weit entfernt. Die Produktion kann in vielen Betrieben nur Schritt für Schritt hochgefahren werden, nicht zuletzt deshalb, ...