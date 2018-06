Bei Kanadas progressiver Agenda für den G7-Gipfel dürfte Trump zum Spielverderber werden.

Es soll sein goldener Moment werden. Ein Triumph auf internationaler Bühne, umrahmt von einigen der mächtigsten Frauen und Männer der Welt. Garniert mit Erfolgen bei Themen, die ihm am Herzen liegen: dem Klimaschutz, der Gleichheit der Geschlechter, der internationalen Kooperation. So hat sich Justin Trudeau den G7-Gipfel vorgestellt, der heute, Freitag, in seiner Heimat in Québec beginnt.