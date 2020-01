Staatsanwaltschaft klagt weitere Cum-Ex-Beschuldigte an

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat sieben weitere Beschuldigte wegen schwerer Steuerhinterziehung in Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften angeklagt. Die Behörde sowie das zuständige Landgericht in Frankfurt bestätigten am Montag die Anklage gegen einen Steuerberater und sechs Bankmitarbeiter.

SN/APA (dpa)/MARIUS BECKER Es könnte zu weiteren Gerichtsverhandlungen kommen