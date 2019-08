Die Geldwelt ist nicht mehr normal. Wer Erspartes hat, hat ein Problem.

E in heute 20-jähriger Europäer, also ein typisches Mitglied der Generation der Millennials, weiß wahrscheinlich nur noch aus Erzählungen der Eltern, was Sparzinsen sind. Denn seit zehn Jahren, in denen die Europäische Zentralbank im Zuge der Finanzkrise die Leitzinsen schrittweise ...