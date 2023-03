Der Kampf gegen die Inflation hat Vorrang. Auch dann, wenn Banken straucheln.

Schweizer Banken standen einst nicht nur für allerhöchste Verschwiegenheit, sondern auch für unerschütterliche Stabilität. Wer sein Geld bei einer eidgenössischen Bank liegen hatte, konnte ruhig schlafen. Mit beiden Gewissheiten wurde mittlerweile aufgeräumt. Das Bankgeheimnis ist seit 2014 zumindest gegenüber den Steuerbehörden großteils passé. Und der Ruf der Schweizer Großbanken, ein allseits stabiler Anker zu sein, ist durch die aktuellen Turbulenzen bei der Credit Suisse erneut schwer erschüttert.

Dabei steht die Bank nicht so schlecht da, wie es jetzt den Eindruck macht. Sie war seit einigen Monaten dabei, sich neu auszurichten, sich aus dem riskanten Investmentbanking zurückzuziehen und wieder stärker auf das robuste Geschäft mit der Vermögensverwaltung zu verlegen. Damit will man die Vergangenheit hinter sich lassen, in der Credit Suisse vor allem mit Skandalen Schlagzeilen machte - Manager wurden geheim überwacht, es gab Verurteilungen und Strafen wegen Geldwäsche, die Bank verlor bei der Pleite des Hedgefonds Archegos Milliarden.

Die Credit Suisse, die relativ unbeschadet durch die große Finanzkrise von 2008 kam, macht 15 Jahre danach ein ähnliches Schicksal durch wie damals ihre Konkurrentin UBS. Die hatte sich in den USA groß im Markt mit Immobilien und Derivaten engagiert. Nach dem Fall von Lehman Brothers gab es im Finanzmarkt kein Halten mehr, nur die Hilfe von Staaten und Notenbanken rettete das Finanzsystem vor dem Untergang. Der UBS sprang damals der Staat mit sechs Mrd. Franken Kapital bei, die Schweizerische Notenbank mit einem Kredit von 54 Mrd. Dollar.

Nun kann auch die Credit Suisse auf 50 Mrd. Franken der Notenbank zugreifen, die Kunden können damit sicher sein, dass der Bank das Geld nicht ausgeht. Und die gute Nachricht ist, dass die Credit Suisse zumindest vorerst kein frisches Kapital benötigt. Ob das reichen wird, um die Lage zu beruhigen, hängt auch davon ab, ob es weitere Problemfälle gibt.

Die Turbulenzen im Bankensektor - die dies- und jenseits des Atlantiks anders gelagert sind - bringen allerdings die Notenbanken in eine schwierige Lage. Von der Federal Reserve wird erwartet, dass sie beim Erhöhen der Zinsen eine Pause einlegt, um zu verhindern, dass weitere Banken in den USA in Schieflage geraten. Angesichts der hartnäckig hohen Inflation wäre das riskant. Zentrale Aufgabe der Notenbanken ist und bleibt, die Preise stabil zu halten. Das gilt auch für Europa. Die Europäische Zentralbank muss alles tun, um die Inflation zu dämpfen und daher die Zinsen erhöhen, zumal es keine Anzeichen für eine Krise des gesamten europäischen Bankensektors gibt.