Die Agrarsubventionen machen ein Drittel des gesamten EU-Budgets aus. Jede Änderung berührt daher vor allem die Interessen jener, die am meisten von den Förderungen profitieren und am wenigsten an Änderungen interessiert sind: Agrarindustrien mit Massenproduktion.

Die Landwirtschaft ist für elf Prozent der CO2-Emissionen in der EU verantwortlich. Das mobilisiert jene, die im Agrarsektor einen wesentlichen Treiber des Klimawandels sehen und daher strikte Reduktionsziele und Umweltauflagen fordern.

In diesem Spannungsfeld haben sich die EU-Staaten auf eine Reform ...