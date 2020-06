Die Regierung in Berlin verzichtet auf die geforderte Kaufprämie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Sie investiert lieber in Zukunftstechnologien.

Deutschlands Konjunkturpaket hat es in sich. 130 Milliarden Euro will die Regierung in Berlin in den nächsten beiden Jahren in den Neustart der von Corona gebeutelten Wirtschaft stecken. Die Mehrwertsteuer wird sinken, Familien bekommen Hilfen, Sozialbeiträge werden gedeckelt, um nur ...