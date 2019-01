Vermögen ist auf der Welt höchst ungleich verteilt. Aber mit dem Anprangern der Reichen ist den Armen dieser Welt nicht geholfen.

Kurz bevor die Mächtigen aus Wirtschaft und Politik mit Vertretern von Non-Profit-Organisationen sowie Wissenschaft und Kultur alljährlich beim Weltwirtschaftsforum in Davos zusammentreffen, werden sie mit schöner Regelmäßigkeit von der Entwicklungsorganisation Oxfam an den Zustand der Welt erinnert. Und der ist, wenn man den Zahlen im Oxfam-Bericht "Public Good or Private Wealth" folgt, erschütternd.