Der steigende Ölpreis bedroht die schwächelnde Weltkonjunktur. Aus Sicht der Klimaaktivisten müsste das eigentlich super sein.

Am Freitag werden in 2000 Städten in 129 Ländern der Welt Hunderttausende Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Zum Start einer globalen Streikwoche, zu der die Klimaschutzbewegung Fridays for Future aufgerufen hat, haben die Aktivisten eigentlich Grund zum ...