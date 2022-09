Zinserhöhung auf 1,25 Prozent: Die EZB besinnt sich auf ihr Kerngeschäft

Die hohe Inflation lässt der Europäischen Zentralbank keine Wahl. Sie zieht die Zinsschraube an, so kräftig wie noch nie zuvor.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Dass wir uns in solchen befinden, steht außer Frage. Die Preise für Energie und daraus folgend für viele andere Waren und Dienstleistungen steigen in lichte Höhen, die Politik kommt mit außergewöhnlichen fiskalischen Maßnahmen, mit denen sie die Menschen entlasten will, gar nicht mehr nach.

In der Geldpolitik läuft es gerade umgekehrt. Die Europäische Zentralbank hat wie andere Notenbanken eine lange Phase der außergewöhnlichen und extrem lockeren Geldpolitik hinter sich. Die setzte nach der ...