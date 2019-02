Starinvestor Warren Buffett rutscht tief in die Verlustzone

Die Beteiligungsgesellschaft des US-Starinvestors Warren Buffett hat einen milliardenschweren Verlust hinnehmen müssen. Berkshire Hathaway bezifferte den Nettoverlust für das vierte Quartal am Samstag mit 25,39 Mrd. Dollar (22,42 Mrd. Euro). Hauptgrund dafür seien hauptsächlich Kursrutsche bei den Investments. In dem Ergebnis seien auch Abschreibungen in Höhe von 3,02 Mrd. Dollar berücksichtigt.

