Strafzölle gegen China kommen wie geplant am 1. September

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte neue Runde von Strafzöllen auf Produkte aus China tritt wie geplant in Kraft. Zölle auf Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar (272 Mrd. Euro) erhöhten sich ab Sonntag um 15 Prozent, sagte Trump am Freitag in Washington.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Die USA bleiben hart