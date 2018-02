Strafzölle USA/Europa - Leitl warnt vor Welthandelskrieg

Wirtschaftskammer-Chef Leitl rät zur Besonnenheit. Aber er warnt: Ein Rückfall der USA in den Protektionismus könnte auch das Verhältnis zu China trüben.

Im Zusammenhang mit gegenseitig angekündigten Strafzöllen zwischen den USA und Europa warnt Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl eindringlich vor einem "Welthandelskrieg". Noch stehe dieser Begriff im Hintergrund, "und da würde ich ihn auch vorerst belassen", versucht Leitl zu kalmieren. Doch "die Situation ist enorm gefährlich". In dieser Lage brauche es viel Besonnenheit. Dafür werde er sich in seiner Funktion als Präsident der Europäischen Wirtschaftskammern Eurochambres starkmachen, kündigt Leitl an.

Man müsse abwarten, ob die angekündigten Schritte vor allem symbolisch seien - oder ob es sich um konkrete Vorbereitungen zu einem Handelskrieg handle. US-Präsident Trump agiere in der Handelspolitik zwar "wie ein Elefant im Porzellanladen", bisher gebe es aber nur Ankündigungen, noch keine der in Aussicht gestellten Maßnahmen sei in Kraft, erinnert Leitl.

Er warnt auch nachdrücklich davor, in eine ähnliche Situation zu schlittern wie durch die wechselseitigen Sanktionen zwischen der EU und Russland, die für beide Seiten schädlich sei. Während Politiker leicht in Versuchung fielen, emotional zu reagieren, "ist in der Wirtschaft eher Zurückhaltung angebracht, um das Schiff nicht zum Kentern zu bringen".

Mit US-Präsident Donald Trump hätten sich die großen Vorzeichen im Welthandel verändert. Bisher seien die USA die Bannerträger des Freihandels gewesen - "aber jetzt wandelt sich die Freihändlernation zu Protektionisten", stellt Leitl fest.

Grundsätzlich sieht Leitl drei Stoßrichtungen, aus denen die Amerikaner angreifen würden: einmal auf dem Feld der Handelspolitik, bei der Steuerpolitik - so sieht die jüngst verkündete Steuerreform eine Senkung der Unternehmensbesteuerung von 35 auf 21 Prozent vor - und nicht zuletzt auch in der Währungspolitik, wie die aktuelle Dollarschwäche zeige.

Wirtschaftswissenschafter über drohenden Handelskrieg

Auf der anderen Seite verfolge China als aufstrebende Wirtschaftsmacht die klare Strategie, die weltweite Wirtschaft chinesisch zu prägen, wie der zunehmende Einfluss Chinas etwa in Südosteuropa, Griechenland oder auch in Afrika zeige. Mit dem Rückzug der USA dürfe sich auch die Rivalität mit China verschärfen, Europa habe da einiges "verschlafen", meint Leitl. Um im Kampf zwischen diesen beiden Wirtschaftsgiganten nicht "zwischen die Mühlsteine zu kommen", bleibe für die EU nur eine Strategie, ist der Wirtschaftskammerpräsident überzeugt: dass Europa nämlich selbst verstärkt Freihandelsabkommen mit Wirtschaftsräumen und einzelnen Ländern abschließen muss. Die Position Österreichs ist aus Sicht Leitls eindeutig. Als kleines exportorientiertes Land sei man auf möglichst freien Handel angewiesen. Denn "sechs von zehn Euro unseres Wohlstands erwirtschaften wir außerhalb der Grenzen, davon fünf Euro in Europa, einen Euro in Übersee".

Aktuell unterhält die EU bereits 40 Handelsabkommen mit mehr als 71 Ländern weltweit - einschließlich solcher internationaler Abkommen, wo der Handelsteil vorläufig angewendet wird. Zudem werden gerade Investitionsabkommen mit China und Myanmar/Burma verhandelt. Und die EU plant die Aufnahme von Verhandlungen mit weiteren Ländern wie Australien, Neuseeland oder der Türkei.

Hintergrund dieser Bemühungen ist die Annahme, dass der überwiegende Teil des weltweiten Wirtschaftswachstums in den nächsten Jahren außerhalb Europas stattfinden wird. So schätzt die Europäische Kommission, dass 90 Prozent des globalen Wachstums in den nächsten zehn bis 15 Jahren hauptsächlich auf Asien sowie Nord- und Südamerika entfallen werden. Mit dem Wachstum gekoppelt sei auch die Schaffung von Arbeitsplätzen, erklärt Ralf Kronberger, Leiter der handelspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer. "Jede weitere Export-Milliarde bedeutet rund 15.000 Arbeitsplätze in der EU", sagt er.

Expertenberechnungen zufolge würde der erfolgreiche Abschluss sämtlicher derzeit von der EU verhandelter Abkommen das EU-Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 275 Mrd. Euro erhöhen, das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent. Nach diesem Schlüssel würde das rund 2,2 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen.