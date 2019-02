Streik am Hamburger Flughafen ließ 220 Flüge ausfallen

Ein ganztägiger Warnstreik des Bodenpersonals am Hamburger Flughafen hat am Montag den Flugverkehr weitgehend lahmgelegt. Wie der Flughafen am Abend mitteilte, wurden 220 von 388 geplanten Flugbewegungen gestrichen. Bis zu 50.000 Passagiere waren betroffen, von denen rund 12.000 gar nicht fliegen konnten.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Stillstand am Hamburger Flughafen