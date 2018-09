Streik deutscher Ryanair-Mitarbeiter hat begonnen

In Deutschland haben Mitarbeiter der irischen Billig-Airline Ryanair in der Nacht zum Mittwoch einen 24-stündigen Streik begonnen. Mehrere Maschinen seien am Boden geblieben, sagte eine Verdi-Sprecherin am Mittwoch in Frankfurt am Main. Verdi in Berlin sprach von einer hohen Streikbereitschaft an den Flughäfen Tegel und Schönefeld. Der Streik trifft auch Passagiere von Laudamotion.

SN/APA (dpa)/Thomas Frey Der Ausstand soll bis Donnerstag um 02.59 Uhr dauern