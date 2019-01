Streik in Györ bringt Audi-Bänder zum Stillstand

Nach tagelangem Streik im ungarischen Motorenwerk Györ kann Audi am Stammsitz in Ingolstadt zu Wochenbeginn keine Autos bauen. Am Montag und Dienstag stünden die Bänder komplett still, sagte ein Firmensprecher am Montag. Einige tausend Fahrzeuge könnten nicht produziert werden, weil die Motoren aus Györ fehlten.

SN/APA (AFP)/STR Streik in Ungarn mit Folgen