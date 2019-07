Streiks am Schnäppchentag bei Amazon in Deutschland

Zum traditionellen Schnäppchentag beim Versandhändler Amazon sind Beschäftigte an sieben Standorten in Deutschland in den Streik getreten, um bessere Löhne durchzusetzen. Die Arbeitsniederlegungen begannen in der Nacht auf Montag, wie Orhan Akman von der Dienstleistungsgesellschaft Verdi sagte. "Wir rechnen mit einer guten Beteiligung", sagte Akman ohne genauere Angaben zu nennen.

SN/APA/dpa/Holger Hollemann An sieben Standorten wird gestreikt