Streiks für mehr Lohn auf den Teeplantagen von Bangladesch

Auf den Teeplantagen in Bangladesch sind fast 150.000 Beschäftigte in den Streik getreten, um der Forderung nach Lohnerhöhungen Nachdruck zu verleihen. Auf allen 232 Teeplantagen des Landes wurde am Samstag die Arbeit niedergelegt, sagte ein Gewerkschaftsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Niemand werde "Teeblätter pflücken" oder in den Fabriken zur Verarbeitung der Teeblätter arbeiten, solange nicht auf die Lohnforderungen eingegangen werde, sagte der Gewerkschafter.

Rund 75 Prozent der Plantagenarbeiter in Bangladesch sind Frauen