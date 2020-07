Streit bei Daimler über Stellenabbau verschärft sich

In der Coronakrise schaukelt sich der Streit bei Daimler über Einsparungen am Personal hoch. "Der Ton in den Gesprächen wird rauer und stellt die Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung auf eine Bewährungsprobe", erklärte der Gesamtbetriebsrat des Unternehmens am Montag. In der Vergangenheit sei es gemeinsam gelungen, Krisen zu bewältigen.

SN/APA (dpa)/Sebastian Gollnow Der Betriebsrat hofft auf eine gemeinsame, versöhnliche Lösung