Streit Rom-Paris droht sich negativ auf Alitalia auszuwirken

Der Streit zwischen Italien und Frankreich droht sich negativ auf die Zukunft der maroden Airline Alitalia auszuwirken. Air France-KLM, die Interesse am Einstieg bei der Alitalia signalisiert hatte, habe inzwischen auf den Plan zur Übernahme eines Aktienpakets an der Fluggesellschaft verzichtet, berichteten italienische Medien in Rom.

Alitalia sucht einen potenten Geldgeber