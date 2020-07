Streit um Wirecard-Konsequenzen in deutscher Bundesregierung

In der deutschen Bundesregierung ist wegen des Wirecard-Bilanzskandals ein offener Streit zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium ausgebrochen. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium betonte am Donnerstag, dass das SPD-geleitete Finanzministerium jetzt am Zug sei. Wirtschaftsminister Peter Altmaier erwarte eine umfassende Aufklärung und Prüfung möglicher Schwachstellen in der Finanzaufsicht.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Der Wirecard-Skandal beschäftigt die Regierung