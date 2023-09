Strengere Regeln für die digitalen Märkte

Von Amazon über Google und TikTok bis zu Microsoft: Die Europäische Union zwingt Internetgiganten, ihre Marktmacht mit Kleineren zu teilen.

Manches klingt sperrig und hat doch enorme, praktische Auswirkungen. Das "Gesetz über digitale Märkte" ist so ein Beispiel. Nicht umsonst war massiv gegen das neue neue EU-Regelwerk lobbyiert worden. Verhindert werden konnte es nicht. Seit November des Vorjahres ist es in Kraft und wird Stück um Stück umgesetzt. Es legt fest, was beim Geschäftemachen im Internet in Europa erlaubt ist und was nicht. Vor allem beschneidet es die Macht von marktbeherrschenden Unternehmen.

Am Mittwoch hat die Kommission erklärt, welche das in ihren Augen sind - sechs ganz Große und die ihnen gehörenden Plattformen. Die strengeren Regeln treffen die US-Konzerne Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft sowie den chinesischen Technologie-Riesen ByteDance.

Diese sechs Unternehmen müssen garantieren, dass auf ihren Plattformen faire Wettbewerbsbedingungen herrschen. Die Markennamen kennt jeder: Soziale Netzwerke wie Tiktok, Facebook oder Instagram, Vermittlungsdienste wie Google Maps, Amazon oder AppStore, Browser (Chrome, Safari) oder die Suchmaschine Google Search.

Strafen bis zu 20 Prozent des Umsatzes drohen

Die Kommission hat die sechs Unternehmen im Sinn des Gesetzes als ""Gatekeeper" eingestuft, also als Torhüter, die den Schlüssel zu Markt und Gewinn haben. Der Torhüter-Status zwingt ihnen eine Reihe von "Verpflichtungen und Einschränkungen" auf, wie eine Kommissionsbeamtin erklärte. So soll deren Dominanz gebrochen und mehr Wettbewerb ermöglicht werden. Es geht darum, kleineren Marktteilnehmern fairere Chancen zu eröffnen und Usern mehr Datensicherheit und Transparenz. Wer Waren online verkaufen will, ist schließlich darauf angewiesen, dass Plattformen wie Amazon die Produkte in die digitale Auslage stellen. Wer Apps entwickelt, braucht einen Platz im AppStore.

"Gatekeeper" dürfen daher künftig auf ihren Plattformen eigene Dienstleistungen und Produkte gegenüber dem Angebot kleinerer Mitbewerber nicht mehr bevorzugt reihen. Sie müssen - etwa auf Handys - zulassen, dass die Nutzer vorab installierte Software oder Apps entfernen können. Auch dürfen Daten aus verschiedenen Quellen nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer verknüpft werden.

Die sechs genannten Konzerne haben nun sechs Monate Zeit, um die gesamte Liste der Gebote und Verbote zu befolgen. Wenn sie bei Verstößen erwischt werden, drohen empfindliche Geldstrafen. Sie können bis zu 10 Prozent und im Wiederholungsfall bis 20 Prozent des weltweiten Umsatzes ausmachen. Im äußersten Fall kann die Kommission Unternehmen zwingen, Teile zu verkaufen.

Die Liste der "Gatekeeper" ist mit den sechs Internet-Riesen, die nun darauf stehen, noch nicht abgeschlossen. Sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind, wird ein Unternehmen darauf gesetzt. Dazu zählen ein Jahresumsatz von mindestens 7,5 Milliarden Euro in der EU und 45 Millionen Plattform-Nutzer.

"Es ist Zeit, Ordnung in den digitalen Wilden Westen zu bringen"

Neben dem "Gesetz über digitalen Märkte" ist auch das "Gesetz über digitale Dienste" in Kraft. Es setzt bei den Inhalten an. Die Plattformen werden mehr als bisher für illegale Inhalte wie Verhetzung und Hasspostings, aber auch für potenziell gefährliche Falschinformationen verantwortlich gemacht. "Es ist Zeit, Ordnung in den digitalen Wilden Westen zu bringen", hatte Dienstleistungskommissar Thierry Breton versprochen.

Nicht nur die Europäer haben ein wachsames Auge auf die Technologie-Konzerne. Die US-Kartellbehörde FTC will laut einem Bericht des "Wall Street Journal" noch in diesem Monat ihre umfassende Klage gegen die Geschäftspraktiken von Amazon einreichen. Die Folgen könnten bis zur Zerschlagung des Konzerns reichen. Die Ermittlungen der FTC begannen während der Amtszeit von Donald Trump, als die Regierung gegen Amazon, Google, Meta und Apple wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Kartellrecht vorging. Amazon und die FTC lehnten eine Stellungnahme laut Reuters ab.