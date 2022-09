In Meersand geschrieben: Wie ein Student den Strichcode erfand

Es war eine unspektakuläre Idee - mit einer enormen Wirkung: Vor 70 Jahren wurde der Strichcode patentiert. Heute ist diese Erfindung aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Ohne sie wären heute das schnelle Kassieren im Supermarkt und die effiziente Verwaltung der Lagerbestände kaum möglich: Vor 70 Jahren, am 7. Oktober 1952, erhielten Norman Joseph Woodland und Bernard Silver ein Patent für ihren Barcode.

Der Name leitet sich vom englischen Wort "bar" (Balken) ab, bei uns wird er als Strich- oder Balkencode bezeichnet. Er ist maschinenlesbar, besteht aus parallelen Strichen und Lücken verschiedener Breite. Die Zeiten, als an der Kasse jeder Preis per Hand eingetippt werden ...