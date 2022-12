Warum Strom im Süden und Westen günstig ist

Illwerke vkw, Tiwag und Kelag verblüffen mit niedrigen Preisen für ihre bestehenden Kunden. Das wird sich nächstes Jahr aber wohl ändern.

Stromkunden in Niederösterreich oder Wien mussten in den vergangenen Monaten kräftige Preiserhöhungen akzeptieren. Der niederösterreichische Landesversorger EVN verrechnet im gängigsten Tarif derzeit reine Arbeitspreise (ohne Steuern und Abgaben bzw. Netzgebühren) zwischen 20 und 30 Cent pro Kilowattstunde (kWh) - abgefedert durch die Strompreisbremse des Bundes und den "blau-gelben Strompreis-Rabatt" des Landes. In Wien sind die Stromtarife für die Stammkunden ähnlich hoch, im Burgenland spätestens dann, wenn die Preise mit Jänner angehoben werden. Auch in Salzburg steigen die Stromtarife mit Jahresbeginn, ...